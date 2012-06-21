Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



Це будівництво було розпочате півтора десятиліття тому. Мостова переправа, що з’єднує береги річки Теребля, є важливим інфраструктурним об’єктом на трасі Н-09.

Старий міст, який прослужив ще з 40-их років минулого століття, був сильно пошкоджений після паводку 1998 року і став аварійним. На новому ж більше половини робіт були виконані понад сім років тому. Зокрема, за проєктом, розробленим у 2004 році, роботи продовжувалися з 2006-го по 2013-ий, однак пізніше об’єкт перейшов у статус довгобудів: роботи на ньому були припинені. З липня цього року за програмою Президента України «Велике будівництво» активність на мостовій переправі поновлена.

Довжина цього мосту сягає майже170 метрів. Ширина проїзду — 10,5 метра, по обидва боки облаштовані тротуари по півтора метра кожний. Дотепер були проведені передексплуатаційні випробування, які пройшли успішно. Нова переправа відповідає високим нормам навантаження, ним зможуть курсувати великовагові автомобілі (сьогодні це заборонено).

Сьогодні ж рух стратегічним мостом у обох напрямках відкрито. Водії, які проїхали новою мостовою переправою, щиро дякували будівельникам за виконану роботу. Завдяки новобудові рух на цій ділянці траси стане більш комфортним і безпечним. А старий буде розібрано.