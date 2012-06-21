У ніч з 14 на 15 грудня очікується пік «зорепаду року» із сузір'я Близнюки! Місяць у фазі молодика не завадить спостерігати метеори, які будуть видні всю ніч над південним обрієм на всій території України.

Щорічно, з 4 по 17 грудня, на нічному небі спостерігається один із найбагатших і найкрасивіших метеорних потоків північної півкулі Землі – Гемініди. Це явище відбувається, тому що Земля в грудні проходить через рій дрібних частинок, викинутих у космос астероїдом Фаетон. Потік летить не назустріч до нашої планети, а наздоганяє її, через це швидкість метеорів невисока – близько 35 кілометрів на секунду. Під час піку активності гемінідів можна спостерігати до 100 спалахів метеорів на годину.

ДОВІДКА «УК»

Гемініди – це метеорний потік-гігант, що перевершує за кількістю «падаючих зірок» всі інші метеорні потоки, включаючи серпневі Персеїди. Він був відкритий у сузір'ї Близнюків у кінці XIX століття. Свою назву Гемініди отримали від назви сузір'я Близнюки, в якому знаходиться радіант потоку, тобто область вильоту метеорів.

На відміну від більшості інших метеорних потоків, прабатьком гемінідів є не комета, а об'єкт, відкритий у 1983 році за допомогою інфрачервоного космічного телескопа NASA «InfraRed Astronomical Satellite» і названий 3200 Фаетон.

Астрономи відносять Фаетон до проміжних об'єктів, це щось середнє між астероїдами і кометами. Його орбіта дуже витягнута, що дозволяє Фаетону, в процесі свого руху навколо Сонця, перетинати орбіти всіх чотирьох планет земної групи від Меркурія до Марса. Цікаво, що при цьому він підходить до Сонця ближче будь-якого іншого відомого астероїда, завдяки чому він і був названий на честь героя грецького міфу про Фаетона, сина бога Сонця Геліоса.

Кожні півтора року Фаетон підходить до Сонця на відстань, яка більш ніж у двічі перевищує перигелій планети Меркурій, при цьому швидкість об'єкта може досягати майже 200 кілометрів на секунду. Дослідження потоку Гемініди показали, що його метеорні частки мають вік близько тисячі років. Тобто, якщо раніше Фаетон був кометою, то за цей період він зробив багато обертів навколо Сонця, в результаті чого лід з його ядра випарувався, і хвоста не стало, а від ядра залишився тільки кам'яний осколок.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»