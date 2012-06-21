Створений у 1510 році глобус, який вважається одним із найдавніших у світі, тепер доступний у вигляді віртуальної тривимірної копії (посилання). Ви можете обертати і наближати цифрову версію унікального стародавнього артефакту, що зберігається в Нью-Йоркській публічній бібліотеці.
Стародавній глобус – це невелика порожниста мідна сфера, діаметр якої становить 112 міліметрів. Перш ніж потрапити в публічну бібліотеку Нью-Йорка, глобус належав американському бібліофілу і філантропу Джеймсу Леноксу, який отримав артефакт від архітектора Річарда Морріса Ханта. Останній придбав глобус у Парижі в 1855 році. Кажуть, що Хант не усвідомлював справжню цінність глобуса і дозволяв гратися з древнім артефактом своїм дітям.
Артефакт дуже схожий на Ягеллонський глобус, який датується 1510 роком. Тут приблизно такий же рівень деталізації, на глобусі збігаються основні географічні деталі.
Розглядаючи глобус, що втілює уявлення людей шістнадцятого століття про устрій світу, можна помітити напис «Hic Sunt Dracones», який перекладається як «Тут живуть дракони». Такі написи, а також зображення з різними страхітливими морськими істотами, використовувалися авторами стародавніх карт в якості позначок для незвіданих на той час територій.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»