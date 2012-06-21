Упродовж трьох днів у Шостці на Сумщині тривав VIII Всеукраїнський дитячий конкурс академічного співу «Поліська рапсодія». Цього року у творчому змаганні взяли участь 50 юних вокалістів із семи областей України, а журі очолював соліст Національної опери України, народний артист, професор Олександр Дяченко.
Гран-прі конкурсу виборов представник Хмельницького Любомир Баранов, а дипломи першого ступеня, пам’ятні статуетки і цінні подарунки одержали Зарина Велиханова з Черкас, Валерія Опанасенко і Володимир Кравченко із Глухова Сумської області, шосткинці Микола Рогожкін і Давид Зенченко. У межах фестивалю відбувся вечір вокальної музики, майстер-клас заслуженої артистки України Олени Слєпцової, концерт солістів Національної опери.