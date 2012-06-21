В Ірландії скасували парад на честь Дня святого Патріка через побоювання поширення коронавірусу. Однак місцеві жителі без подарунка не залишилися.
Фінський художник по світлу Карі Кола створив інсталяцію Із 1000 вогнів, шо світяться, на горі Коннємара в графстві Голуей, пише Daily Mail.
Гора замерехтіла синіми і зеленими вогнями, ці кольори є традиційними для святкування Дня святого Патріка. Інсталяція отримала назву Savage Beauty ( «Дика краса»). Вона займає понад 5 квадратних кілометрів ландшафту.
На жаль, місцева влада зі стараннями художника цяцькатися не стала і попросили митця демонтувати роботу. Мерехтливу гору встигли зняти на фото і відео.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»