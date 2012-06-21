Уже навесні на території Донецької області запрацюють сім стаціонарних постів спостереження за довкіллям, які відстежуватимуть рівень забруднення повітря, грунту і води внаслідок шкідливих викидів чи промислових відходів тутешніх підприємств. Попередньо визначено, що найретельніше контролюватимуть стан довкілля в Маріуполі, Краматорську, Бахмуті, Кураховому, Миколаївці, Новолуганському. Також є намір встановити два пости на берегах головної водної артерії краю — річки Сіверський Донець: поблизу сіл Богородичне та Райгородок Слов’янського району. Для формування цієї сучасної автоматизованої системи моніторингу торік з обласного екологічного фонду надали 18 мільйонів гривень, ще 40 мільйонів мають надійти цього року.
Яка практична користь від нововведення краянам? За інформацією профільного обласного департаменту, після того, як запрацюють СПС, кожен охочий зможе зайти на сайт Донецької ОДА й у закладці «Моніторинг» у режимі реального часу отримати інформацію про рівень забруднення довкілля. Щоправда, такий постійний прискіпливий контроль — аж ніяк не панацея від екологічних бід, оскільки департамент екології та обласна влада не мають змоги впливати на роботу промислових підприємств.
Однак коли інформація про шкідливі викиди та забруднення атмосфери, землі й водойм стане завжди доступною для жителів, це дасть змогу екологічній інспекції та громадськості знайти ефективні способи боротьби з губителями природи.