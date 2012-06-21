Починаючи приблизно з 1200-1808 UTC (: 7:00 - 13:38 ET) 11 листопада 2019 року Обсерваторія сонячної динаміки NASA спостерігала за тим, як Меркурій рухається навколо Сонця. Обсерваторія сонячної динаміки розглядала Сонце в різних довжинах хвиль світла в ультрафіолетовому діапазоні.
Під час транзиту планети (Меркурій або Венера) з'являються у вигляді темних цяток, які, здається, повзають поверхнею Сонця. Транзити відбуваються набагато рідше, ніж затемнення Місяця. Транзит Меркурія відбувається лише 13 разів на 100 років, в середньому один раз кожні сім з половиною років. Що стосується Венери, то її наступний сонячний транзит відбудеться лише в наступному століття 11 грудня 2117 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»