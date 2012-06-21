NASA повідомило про початок нового циклу сонячної активності – XXV за рахунком з моменту відкриття явища в 1749 році. Максимального піку активність на Сонці досягне в липні 2025 року.
Фізик з Центру прогнозування космічної погоди Дуг Бісекер вважає, що XXV сонячний цикл буде таким же сильним, як і останній, але може посилюватися.
Сплеск випромінювання від сонячних спалахів, досягаючи Землі, викликає сильні магнітні бурі, порушує роботу космічних супутників і навіть впливає на розташовані на планеті об'єкти зв'язку.
У NASA відзначили, що прогноз сонячної активності важливий для учасників космічної програми «Артеміда», з повернення людей на Місяць. Так як висока сонячна активність може, з одного боку, захистити астронавтів від вкрай небезпечних галактичних частинок високих енергій, але з іншого боку – потужні рентгенівські спалахи на Сонці досить небезпечні для людини за межами низької навколоземної орбіти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»