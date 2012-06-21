П’яте олімпійське «золото» у власній кар’єрі та перше у командну скарбничку на цьогорічній Паралімпіаді в Токіо виграла українська плавчиня Єлизавета Мерешко. Вона виборола першість на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6, фінішувавши з результатом 33,11 секунди і встановивши новий рекорд Паралімпійських ігор у цій дисципліні. Єлизавета Мерешко була одним із двох прапороносців України на церемонії відкриття Паралімпіади-2020. А на попередніх іграх у Ріо вона виграла чотири золоті медалі. Примітно, що на цій самій дистанції бронзову медаль теж виборола українка Ганна Гонтар з результатом 33,4 секунди.

Ще одну «бронзу» принесла нашій команді Євгенія Бреус у фехтуванні на шаблі на візках класу А. Це друга медаль на Паралімпійських іграх — 2016 року в Ріо вона теж завоювала «бронзу».

Другу сходинку п’єдесталу здолав і плавець Антон Коль, повідомляє УНІАН. Він став срібним призером на дистанції 100 метрів на спині у класі S1 з вродженою вадою опорно-рухового апарату.

Нині в активі нашої збірної вже сім медалей: золота, чотири срібні і дві бронзові.