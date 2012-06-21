У наземній лабораторії зійшло насіння рису, яке побувало на Місяці в рамках місії «Чан'е-5», повідомляє газета China Daily.

Китайська автоматична міжпланетна станція (АМС) "Чан'е-5" стала першим китайським космічним апаратом, який досяг Місяця і повернувся на Землю. Запуск місії відбувся в листопаді 2020 року, а повернулася на Землю капсула з пробами місячного ґрунту в грудні.

Однією з цілей місії було проведення експериментів із селекції сільськогосподарських культур в умовах космосу. Зокрема, на борту «Чан'е-5» знаходилося майже 40 грамів насіння рису, яке потім повернулося на Землю після завершення місячної місії.

«Місячне» насіння передали науково-дослідному центру Південно-Китайського сільськогосподарського університету. І деякі з цих насіння успішно проросли. Як вважають вчені, результати цього експерименту допоможуть виявити вплив космічних умов на сільськогосподарські структури, а також вивести сорти рису з унікальними властивостями.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»