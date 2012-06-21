Відшукайте на сучасній адміністративній мапі селище Доброслав. Це найближчий до обласного центру Лиманський  район, а нині вже передмістя нашої славної української Пальміри — Одеси.

Так-от, малоприємною ознакою цієї місцини, як і майже кожної території поблизу великих вітчизняних міст, було… сміття. Купки, купи, звалища, а подекуди гори непотребу узвичаєно спотворювали довколишній пейзаж. Хоч як прикро визнавати, переважна кількість місцевих жителів призвичаїлась до життя, а скоріше, до виживання в екстремальних умовах такого, з дозволу сказати, довкілля.

«Наша управлінська команда очолила тутешню громаду два з половиною роки тому, — розповіла Доброславський селищний голова Людмила Прокопенко. — Минуло трохи часу після виборів, і котрогось дня ми були шоковані  усвідомленням того, що все довкола, крім наших будинків, невеликих присадибних ділянок та громадських споруд, — суцільний смітник!

Тоді й  поставили перед собою амбітну і, як здавалося спершу, майже нездійсненну мету — перетворити  територію сміття на територію краси. Зібралися в кабінеті голови і склали план, за яким на місці семи сміттєзвалищ постане сім парків, скверів і впорядкованих зон відпочинку. Спершу на суботники, недільники, а то й у будні після роботи цією справою займалися тільки муніципальні службовці. Та коли  зникло перше звалище і з’явився перший парк, громада ніби прокинулася від летаргійного сну. Таким сміливим  народним ініціативам і масовим толокам могли б позаздрити навіть наші прадіди».

Нині сім доброславських дивотворів без перебільшення варті Книги рекордів України. Парки «Закоханих сердець» та «Японський сад», сквер «Бабусин садочок»,  палісад з вуличною бібліотекою, крім посаджених дерев, кущів, квітів наповнені оригінальними дерев’яними скульптурами, ошатними лавочками, прикрашені  різними симпатичними дрібницями, які тішать серце місцевих жителів і гостей приморського селища. А щоб упорядкувати ще один парк — «10 заповідей», місцевим активістам знадобилася навіть методична допомога одеських науковців. 

Позбувшись сміття в довкіллі й у суспільному житті,  місцева влада  розпочала підготовку концепції гармонійного розвитку своєї громади. А тим часом проект  «Доброслав — територія краси» став переможцем цьогорічного всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», який Мінрегіон організовує у співпраці з Програмою Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні». 

Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»