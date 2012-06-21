Відшукайте на сучасній адміністративній мапі селище Доброслав. Це найближчий до обласного центру Лиманський район, а нині вже передмістя нашої славної української Пальміри — Одеси.
Так-от, малоприємною ознакою цієї місцини, як і майже кожної території поблизу великих вітчизняних міст, було… сміття. Купки, купи, звалища, а подекуди гори непотребу узвичаєно спотворювали довколишній пейзаж. Хоч як прикро визнавати, переважна кількість місцевих жителів призвичаїлась до життя, а скоріше, до виживання в екстремальних умовах такого, з дозволу сказати, довкілля.
«Наша управлінська команда очолила тутешню громаду два з половиною роки тому, — розповіла Доброславський селищний голова Людмила Прокопенко. — Минуло трохи часу після виборів, і котрогось дня ми були шоковані усвідомленням того, що все довкола, крім наших будинків, невеликих присадибних ділянок та громадських споруд, — суцільний смітник!
Тоді й поставили перед собою амбітну і, як здавалося спершу, майже нездійсненну мету — перетворити територію сміття на територію краси. Зібралися в кабінеті голови і склали план, за яким на місці семи сміттєзвалищ постане сім парків, скверів і впорядкованих зон відпочинку. Спершу на суботники, недільники, а то й у будні після роботи цією справою займалися тільки муніципальні службовці. Та коли зникло перше звалище і з’явився перший парк, громада ніби прокинулася від летаргійного сну. Таким сміливим народним ініціативам і масовим толокам могли б позаздрити навіть наші прадіди».
Нині сім доброславських дивотворів без перебільшення варті Книги рекордів України. Парки «Закоханих сердець» та «Японський сад», сквер «Бабусин садочок», палісад з вуличною бібліотекою, крім посаджених дерев, кущів, квітів наповнені оригінальними дерев’яними скульптурами, ошатними лавочками, прикрашені різними симпатичними дрібницями, які тішать серце місцевих жителів і гостей приморського селища. А щоб упорядкувати ще один парк — «10 заповідей», місцевим активістам знадобилася навіть методична допомога одеських науковців.
Позбувшись сміття в довкіллі й у суспільному житті, місцева влада розпочала підготовку концепції гармонійного розвитку своєї громади. А тим часом проект «Доброслав — територія краси» став переможцем цьогорічного всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», який Мінрегіон організовує у співпраці з Програмою Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»