Уряд на черговому засіданні підтримав проєкт розпорядження Президента про делегацію України в цьому процесі. У Міністерстві освіти і науки уточнюють, що проєкт уповноважує міністра Сергія Шкарлета очолити делегацію України, створити її із представників зацікавлених центральних органів виконавчої влади й затвердити директиви для участі у переговорах. Документ спрямовано на виконання необхідних міжнародних процедур для підписання угоди про приєднання України до дев’ятої рамкової програми ЄС «Горизонт Європа» (2021—2027 роки).

«Українські науковці засвідчили великий потенціал у програмі «Горизонт 2020». А участь України у програмі «Горизонт Європа» відкриє нові можливості для наукових досліджень та інноваційних проєктів, що позитивно вплине на розбудову інноваційної інфраструктури і розвиток вітчизняної медицини. А також на нові виклики, пов’язані із проблемою зміни клімату та початком четвертої промислової революції», — цитує пресслужба МОН слова Сергія Шкарлета.

Пріоритетні цілі проєктів програми «Горизонт Європа»: подолання наслідків пандемії СOVID-19; розроблення інноваційних методологічних і технологічних рішень у галузі медицини; розроблення підходів до цифрової трансформації та забезпечення інтегрованого, персоналізованого медобслуговування; підтримка інноваційної інфраструктури і розвитку телемедицини; сприяння зростанню низьковуглецевого виробництва.

Завдяки участі України у програмі «Горизонт 2020» українські проєкти залучили 43,95 мільйона євро, що перевищує суму фінансового внеску України до загального бюджету програми за 2014—2020 роки обсягом 35 мільйонів євро.