Квантовий зв'язок, який неможливо зламати кібератакою, персоналізована медицина нового покоління, цифрові гроші, ліки від старості, створення нових препаратів, угруповання супутників для доступу до Інтернету і так далі – співробітники Массачусетського технологічного інституту (США) назвали головні технології, які змінять світ. Йдеться про технології, які вже існують і розвиваються.
Наприклад, широкосмуговий доступ до Інтернету e будь-якій точці планети, що реалізується силами величезних супутникових угруповань, вже стає реальністю. Компанія SpaceX активно розвиває свій проєкт Starlink, у рамках якого на орбіті Землі вже з'явилися три сотні супутників. Супутникова мережа, яка врешті-решт буде налічувати десятки тисяч орбітальних апаратів, запрацює вже в середини 2020-го року.
У Нідерландах, тим часом, планують створити інформаційну мережу на основі квантових технологій, яка об'єднає кілька міст і стане прототипом «квантового інтернету» майбутнього. Вважається, що подібні мережі будуть на сто відсотків захищені від злому і перехоплення даних.
Персоналізована медицина та генна інженерія вже зараз дозволяють створювати ліки, спрямовані під конкретну людину. Такі ліки дозволять лікувати навіть найскладніші хвороби і потенційно здатні зберегти життя мільйонів людей. Єдине «але» – препарати нового покоління будуть досить дорогими, тому їх зможуть дозволити собі далеко не всі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»