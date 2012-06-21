Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Фахівці з університету Орегона в США з'ясували, що кліматичні зміни викликали кардинальні зміни в життєво важливих системах Землі. Дослідження опубліковане в науковому журналі BioScience.

Автори проаналізували планетарні показники життєдіяльності, надані понад 11 тисячами вчених з 153 країн, і виявили тривожні тенденції. Так, поголів'я худоби вперше перевищило 4 мільярди особин: їх маса в кілька разів перевершує загальну вагу людей і диких ссавців разом узятих. Крім того, все частіше трапляються природні лиха: шторми, повені, лісові пожежі. Нарешті, концентрація вуглекислого газу, метану і окису азоту в атмосфері щорічно оновлює рекордні значення.

Все це перетворює планету в «порохову бочку», що вимагає негайної реакції влади.

Вчені відзначають, що зміни клімату не зупинив навіть глобальний локдаун, введений в 2020 році, щоб стримати поширення коронавірусу. Прогноз на 2021 рік показує, що спостережуване зниження парникових газів носить тимчасових характер.