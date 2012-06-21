Російського опозиціонера й головного критика Кремля Олексія Навального, який наразі перебуває у німецькій клініці «Шаріте» у стані штучної коми, було отруєно хімічним нервово-паралітичним агентом групи «Новічок». Цією речовиною у 2018 році у Великій Британії отруїли й колишнього російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочку Юлію, котрі вижили після цього замаху, скоєного спецслужбами РФ.

Інформація клініки «Шаріте», на відміну від діагнозу російських медиків із лікарні Омська, котрі стверджували, мовляв, причиною критичного стану Навального стало порушення обміну речовин, на Заході ні в кого не викликає сумнівів. Бо наявність слідів «Новічка» беззаперечно підтвердили результати токсикологічних аналізів Навального, проведених у спеціальній військовій лабораторії Бундесверу.

«Ми з упевненістю можемо сказати: Олексій Навальний став жертвою злочину. Таким чином його хотіли змусити мовчати», — заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона наголосила, що тепер російський уряд має дати пояснення щодо цього факту й повідомила, що зовнішньополітичне відомство ФРН викликало для пояснень російського посла в Берліні. «У нас виникли серйозні запитання, відповіді на які може дати лише російський уряд. Доля Олексія Навального привернула увагу всього світу, і світ чекає на відповіді», — категорично заявила Ангела Меркель.

Заява про отруєння Навального «Новічком» обурила Кремль. Речниця російського МЗС Марія Захарова сказала, що Німеччина не надала російській стороні жодних документальних доказів. «Ми чекаємо на формули, діагноз і висновки. Російське посольство в Берліні працює цілодобово і з нетерпінням чекає на ці документи», — цинічно заявила вона. А речник Кремля Дмитро Пєсков додав, що до відправки Навального до Берліна з Омська в його організмі не виявили жодних отруйних речовин, натякаючи на те, що російського опозиціонера отруїли вже у Німеччині.

Тим часом Ангела Меркель повідомила, що збирається обговорити отруєння Навального з країнами-членами НАТО та ЄС, щоб «ухвалити рішення про спільне реагування». У Брюсселі на інформацію відреагували заявою верховного представника з зовнішньої та оборонної політики Жозепа Борреля. «Євросоюз рішуче засуджує отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального», — заявив дипломат. Він також нагадав, що отруту групи «Новічок» розробляли ще в Радянському Союзі, а потім — у Росії. «Застосування хімічної зброї за будь-яких обставин цілковито неприйнятне й порушує міжнародне право», — наголосив Жозеп Боррель. Він закликав російський уряд прозоро розслідувати замах на вбивство Навального. «Ця справа не має залишитися нерозкритою. Причетних до неї має бути притягнуто до відповідальності», — сказав головний європейський дипломат.

Від імені Європарламенту виступили депутати Девід Макаллістер та Андрюс Кубілюс. Вони закликала владу РФ «діяти відповідно і зробити все від неї залежне, щоб замовників і виконавців цього злочину було притягнуто до відповідальності». «На жаль, отруєння Навального — не перший випадок переслідувань, нападів і замахів на вбивство стосовно представників російської політичної опозиції, все це відбувається на тлі широкомасштабних репресій проти журналістів і громадських активістів Росії», — констатують євродепутати.

Поки що складно сказати, у що виллється Росії новий зухвалий злочин проти представника опозиції і чи наважиться ЄС розширити санкції проти Кремля за отруєння Навального. Проте очевидно, що теза про необхідність діалогу з Росією знаходить на Заході все менше прихильників.

Водночас укотре дивує наївність європейської дипломатії, яка звертається до тих, хто отруїв, з вимогою покарати… самих себе.

Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»