Техніка для педагогів, викладачів та вихователів. Допоможе їм у підготовці до нового навчального року. А надалі – у проведенні онлайн і офлайн занять.

«Вчителі, педагоги, вихователі. Вони дають нашим дітям дорогу у майбутнє. Тому прагнемо, аби під рукою у них завжди було все необхідне. Сьогодні передали для них понад 5,5 тисяч ноутбуків. Техніка стане в нагоді у підготовці до вересневої зустрічі з учнями. З нею працюватимуть й надалі. Проводитимуть офлайн та онлайн заняття. Такій допомозі посприяла перша леді Олена Зеленська», – сказав начальник ОВА Сергій Лисак.

У одному з ліцеїв Нікополя працює 19 викладачів. Попри ворожі обстріли міста, вони залишаються. Аби діти отримали якісні знання, працювали весь навчальний рік. Вже зараз – готуються до наступного.

«Наше місто під обстрілами, тому нерідко вчителям доводилося переривати урок, щоб пройти у безпечне місце. У цей момент, ті хто працював зі стаціонарного комп’ютера, змушені були відключатися від заняття. Дорогою до укриття перезаходили до нього з мобільного, аби залишатися на зв’язку із учнями. Тому технічна підтримка, яку ми отримали, дуже важлива для нас. Це вселяє віру у майбутнє», – пояснила директорка одного з ліцеїв Нікополя Олена.

Вчать та виховують дітей у Васильківській громаді Синельниківського району понад 340 викладачів шкіл і садочків. Технічну підтримку вони отримують вже втретє.

«До цього нам видали загалом 48 ноутбуків. Сьогодні – ще 58. На зараз потреба закрита повністю. Розподілимо їх між вчителями, які працюють у населених пунктах, що межують з територією ведення бойових дій», – поділився начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Васильківської громади Олег Прогонний.

Загалом за минулий навчальний рік педагоги та учні Дніпропетровщини отримали більш ніж 14 тисячноутбуків.