Яка модель iPhone найкрасивіша? Тисячі шанувальників Apple взяли участь в обговоренні цього питання на популярному ресурсі Reddit. Згідно з думкою більшості, найкрасивішими смартфонами Apple є 4-дюймові iPhone 5 і iPhone 5s.
4-дюймові моделі iPhone отримали переважну більшість позитивних відгуків від користувачів. Особливо сильно фанати Apple відзначили iPhone 5 і iPhone 5s з їх традиційними корпусами з прямокутними гранями. Крім цього, частина користувачів назвала найкрасивішим смартфоном Apple iPhone SE. Дизайн цієї моделі ідентичний iPhone 5s.
Крім 4-дюймових iPhone в обговоренні часто називався iPhone 7. Зокрема, користувачі виділяли модель «сімки» в унікальному глянсевому кольорі «чорний онікс». iPhone 7 і iPhone 7 Plus – єдині смартфони Apple, які виходили в цьому кольорі.
Також фанати Apple відзначили красу дизайну iPhone 8, iPhone X і iPhone XS. Найменше позитивних відгуків отримав iPhone 6.
А як ви вважаєте, який iPhone є найкрасивішим?
Пишіть відгуки на нашій сторінці у facebook.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»