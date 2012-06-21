Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Ще тиждень тому в Херсонській області очікували на високий врожай полуниці, вирощуванням якої славляться місцеві господарства та фермери. На ринках та торгівельних точках її можна було придбати за ціною в 20-25 гривень за кілограм. Натомість зливи, що пройшли днями півднем країни, не дали змоги повністю визріти сезонній ягоді. Полуниця почала гнити та псуватися, що відразу позначилося на її ціні. Сьогодні в Херсоні та Миколаєві за кілограм суниці садової просять 35-45 гривень. Нижче середнього очікується і врожай вишні та черешні, у зв’язку із весняними заморозками та дощами в період цвітіння фруктових дерев. Вартість черешні в південних областях становить від 35 до 45 гривень за кілограм.
Як повідомили в Департаменті агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації, нижчим за торішній очікується і врожай яблук. Всього в Херсонській області нині налічується 7,8 тисяч гектарів плодових культур в плодоносному віці. З них найбільшу площу промислових насаджень складають яблуневі сади – 2,7 тисячі гектарів, черешні вирощують на площі в одну тисячу гектарів.