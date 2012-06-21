Власники зламаної техніки нерідко намагаються вирішити проблему самотужки, але коли такої можливості немає, їм доводиться віддавати техніку на ремонт у спеціалізовані майстерні. Там фахівці проводять детальну діагностику, аналіз несправності і підбирають ефективні шляхи вирішення поломки.
Більшість несправностей, на жаль, пов'язані з діями власників ноутбуків, які встановили несертифіковану програму, впустили ноутбук на землю або пролили на поверхню приладу рідину. Майже 40% випадків – це програмні помилки, які доводиться виправляти силами професіоналів.
Апаратні несправності гаджетів
Найчастіше у ноутбуках псується клавіатура і екран. Нові запчастини завжди можна придбати на сайті Zeto.ua, де є система фільтрації для зручного вибору деталей під конкретні моделі пристроїв. Удари по девайсу і падіння з висоти також є частими проблемами, після чого тільки заміна окремих деталей буде справжнім порятунком.
Серед більшості електронних несправностей ноутбука можна виділити такі:
♦ вихід з ладу одного з мостів;
♦ привід не читає диски;
♦ немає зображення на екрані;
♦ пристрій не вмикається;
♦ зовнішній або внутрішній блок живлення пошкодився;
♦ вийшла з ладу оперативна пам'ять;
♦ ноутбук не приймає зарядку.
Нерідко вигорають мости, які коштують недешево. У цьому випадку буде потрібен BGA-компонентів, щоб відновити працездатність пристроїв, які контролюються північним або південним мостом. Якщо зламалася відеокарта, ноутбук не видає зображення на екран або зовсім не вмикається.
Надмірний перегрів може призвести до великої кількості поломок у комплексі. Тому для профілактики необхідно замінювати термопасту і вичищати систему охолодження від пилу і бруду. Нормальна циркуляція повітря – основа ідеальної працездатності ноутбука.
Типові програмні несправності
Про основні проблеми в програмній частині ноутбука свідчать такі симптоми:
♦ «загальмованість» системи;
♦ поява повідомлень про помилки;
♦ віруси;
♦ тривале завантаження операційної системи;
♦ пристрій часто перезавантажується.
Більшість проблем вирішується, якщо перевстановити Windows, видалити віруси або перепрошити Bios. Іноді можна скористатися відновленням системи, зберігаючи всі особисті дані користувачів.
Рекомендується час від часу проводити профілактичну очистку від зайвих файлів і спаму, гарантуючи нормальну працездатність пристрою.
Василь ПИСАР
для «Урядового кур’єра»