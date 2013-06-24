Нідерланди виділяють 102 мільйони євро в рамках третього пакета підтримки Україні у 2023 році. Про це стало відомо під час телефонної розмови між Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром економіки України Юлією Свириденко з Міністром зовнішньої торгівлі і співпраці заради розвитку Королівства Нідерланди Лісьє Схрейнемахер. Вони також обговорили питання відновлення України та розширення економічного співробітництва між двома країнами. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Хочу подякувати Королівству Нідерландів за послідовну підтримку України та її європейського вибору, запровадження санкцій проти росії та надання військової, фінансової та гуманітарної допомоги нашій країні. Сьогодні Нідерланди оголосили про вже третій в цьому році пакет фінансової допомоги для України.

Він буде включати можливості для страхування нідерландського бізнесу, який буде інвестувати в Україну, від воєнно-політичних ризиків на 60 млн євро, на відбудову звільнених територій нададуть 5 млн євро, а на реформування фінансових інституцій в рамках інтеграції до ЄС Україна отримає 7 млн євро через МВФ. Ще 20 млн євро через Європейський банк реконструкції та розвитку будуть надані «Нафтогазу України» на закупівлю газу для проходження цього опалювального сезону, і ще 10 млн євро піде на постачання обладнання для відновлення українського енергетичного сектору, який постраждав від ракетних атак з боку рф. Всього на підтримку України Нідерланди виділяють 102 млн євро», - розповіла Юлія Свириденко.

За її словами, Уряд Королівства Нідерланди заохочує приватні компанії робити внесок у відбудову України. Страхування експортних кредитів для України забезпечує покриття інвестицій та операцій голландських компаній з ризиками, які не покриваються комерційними страховиками. Це робить для підприємців більш доступним експорт та інвестування в Україну, що в свою чергу сприяє відбудові. Загальна сума, на яку нідерландський бізнес може застрахувати свої ризики в Україні, вже збільшилась до 120 млн євро.

Також під час розмови Міністр зовнішньої торгівлі і співпраці заради розвитку Королівства Нідерланди Лісьє Схрейнемахер підтвердила, що її країна також розглядає можливість взяти участь в гуманітарному розмінуванні України.