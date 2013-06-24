Великий японський виробник фотоапаратури компанія Nikon повідомила про припинення подальшої розробки однооб'єктивних дзеркальних моделей (SLR).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Компанія пояснила це рішення популярністю як смартфонів, так і бездзеркальних камер.

Зазначається, що Nikon почала продавати фотоапарати, створені за цією технологією, з 1959 року. Вони користувалися популярністю завдяки можливості одержання знімків високої якості. Разом зі своїм суперником – компанією Canon, Nikon удалося зайняти велику частку на світовому ринку SLR.

Поєднання низки гнітючих чинників змусило Nikon зупинити розробку через 60 років. Проте компанія заявляє, що вона продовжить випускати і продавати існуючі моделі SLR.

Наразі Nikon заявляє про намір зосередитися на перспективному напрямку бездзеркальних камер зі змінними об'єктивами.

Як повідомляв Укрінформ, японська компанія Sony представила нову бездзеркальну камеру Alpha 1 із підтримкою відео в 8K.