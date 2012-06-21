За час свого головування у Раді ЄС до кінця 2020 року Німеччина підготує спільний аналіз загроз для ЄС. Про це під час виступу в Європарламенті на засіданні підкомітету з питань безпеки та оборони, який діє у межах комітету в закордонних справах, заявила міністерка оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер.
Одним з головних пунктів майбутнього аналізу стане роль і вплив Росії на ситуацію у країнах-членах Євросоюзу ЄС. «Гадаю, що всередині самого ЄС різні сприйняття загроз та оцінки того, яку загрозу для нас становить Росія», — сказала вона.
Естонський євродепутат Свен Міксер із приводу цього зауважив, що країни-члени ЄС «не повинні мати різного сприйняття Росії, бо вона підриває наші демократичні цінності та інституції. Навпаки, ми маємо об’єднатися перед цією спільною загрозою.
Аннегрет Крамп-Карренбауер розповіла, що вперше в аналізі спільних загроз для ЄС будуть враховувати не лише військові чи ядерні загрози, а й гібридні виклики, серед яких дез інформація. За її словами, аналіз ґрунтуватиметься на даних Європейського центру розвідки та аналітичній інформації, наданій розвідувальними службами країн-членів ЄС. Міністерка оборони ФРН повідомила, що питання загроз вже обговорювала із представниками урядів країн Балтії. З цього приводу вона вестиме переговори і з країнами Вишеградської групи — Польщею, Чехією, Словаччиною та Угорщиною, які планує відвідати до кінця тижня.
«Ми говоритимемо не лише про те, як сприймаємо Росію у світлі її нового військового потенціалу, який вона розбудовує, а й її поведінки», — сказала міністерка. Вона наголосила, що йдеться не лише про дії Кремля «у Лівії чи Сирії, а й в Україні, де триває воєнна операція і де вперше від часів Другої світової війни в Європі за допомогою військової сили було змінено кордони».
Польська євродепутатка Анна Фотига розповіла присутнім, що лише вчора на Донбасі російські найманці розстріляли українських військових, які намагались евакуювати тіло загиблого командира взводу. «Це відбулося лише вчора. Військового медика було вбито. Пам’ятаймо про це», — наголосила євродепутатка.