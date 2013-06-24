Німецька компанія DHL, яка є світовим лідером у галузі експрес-доставки вантажів та документів, припиняє свою діяльність всередині рф.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

У компанії заявили, що вже з 1 вересня DHL припинить надавати всі внутрішні транспортні послуги перевезення в росії.

У DHL пояснили, що таке рішення спричинене технічними проблемами з ІТ-системами, ІТ-інфраструктурою, операційними труднощами та юридичними обмеженнями.

Після 1 вересня DHL надаватиме в росії лише послуги з експрес-доставки за кордон.

Зазначається, що послуги з доставки з інших країн на територію рф компанія припинила надавати ще з початку березня.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні компаній оголосили про припинення роботи у рф і вихід зі спільних проєктів.

Станом на 24 липня, за даними Київської школи економіки (KSE), близько 40 міжнародних компаній вже закрили бізнес в рф, 700 - призупинили діяльність.