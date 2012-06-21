Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Передбачається, що майбутній флагманський смартфон Nokia матиме топовий чіпсет, який забезпечить роботу пристрою в мобільних мережах п'ятого покоління. Гаджет може отримати назву 9.3 PureView.

Очікується, що смартфон буде оснащений AMOLED-екраном з частотою оновлення 120 Гц, батареєю на 6 тисяч МАг і камерою з оптикою Zeiss, повідомляє портал ITHome. Інші подробиці про новий смартфон, а також його вартість, поки не розкриваються. За попередніми даними, новинка з 5G може вийти на ринок в листопаді 2021 року. Про це під час спілкування з користувачами Weibo розповів Чжан Юйчен (Zhang Yucheng), менеджер з продукту HMD Global для мобільних телефонів Nokia в китайському регіоні.

Nokia не випускала по-справжньому флагманські смартфони вже два роки. Останньою розробкою компанії в цьому ключі був пятикамерний Nokia 9 PureView. На ринку він не викликав захоплення.