Ісаак Ньютон прагнув удосконалити свою фундаментальну працю «Математичні начала натуральної філософії», або «Начала», і підготував начерки виправлень. Тепер ці рукописні нотатки буде продано з молотка, про що повідомив аукціонний дім Christie’s у Лондоні. Його експерти очікують, що під час аукціону, який пройде 8 липня, ціна чорнових записів Ісаака Ньютона становитиме від 850 тисяч до 1,3 мільйона доларів. 2016 року перше видання «Начал» продали на аукціоні за 3,7 мільйона доларів.

Трактат Ісаака Ньютона «Начала» вперше опубліковано 1687 року. У ньому науковець сформулював закони руху й тяжіння. За словами керівника відділу книжок і рукописів дому Christie’s у Лондоні Томаса Веннінга, ця праця «по-новому розкрила наше розуміння Всесвіту». Протягом 1690-х років Ісаак Ньютон вирішив розпочати роботу над другим виданням книжки і виклав свої думки й зауваження на півтори сторінки. Їх і виставлять на аукціон.

До нотаток додано коментарі і схеми шотландського математика й астронома Девіда Грегорі. Двоє науковців познайомилися й листувалися, коли Ісаак Ньютон почав роботу над другою редакцією «Начал». Ці чорнові начерки, зроблені рукою Ньютона, особливі завдяки тому, що там викладено й думки Девіда Грегорі, відзначає Томас Веннінг. Він описує нотатки як спілкування двох видатних мислителів.