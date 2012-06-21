Останні кілька днів в мережі з’явилося безліч чуток про нові iPad. Один з них, опублікований вкрай авторитетним виданням, свідчить, що анонс оновленого iPad Pro відбудеться вже в другій половині квітня.

Про це написали Марк Гурман і Деббі Ву – два журналісти, що працюють в Bloomberg. При цьому поставки новинки можуть супроводжуватися дефіцитом. Всьому виною криза на ринку, викликана пандемією коронавірусу.

Через нього Apple може не вистачити miniLED-дисплеїв, що зробить з iPad Pro тимчасово дефіцитний товар, як PlayStation 5 або відеокарти NVIDIA Ampere.

Що цікаво, новий тип дисплея пророкують лише старшій 12,9-дюймовій моделі. При цьому обидві модифікації оснастять чипом Apple A14X, який буде ближче до «ноутбучних» Apple M1, а не «смартфона» Apple A14.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»