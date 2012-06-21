Мессенджер Signal, що використовує власний алгоритм наскрізного шифрування, став набирати нових користувачів. Причинами того, ймовірно, стали недавній заклик Ілона Маска переходити на Signal і нові правила WhatsApp, за якими користувачі повинні погодитися передавати свої дані Facebook.

Нових користувачів Signal так багато, що можуть відбуватися затримки при верифікації телефонного номера, яка відбувається під час реєстрації нового аккаунта.

Днями Ілон Маск написав у своєму Twitter короткий твіт: «Use Signal» («Використовуйте Signal»). Перед цим підприємець розкритикував Facebook, відзначивши роль платформи в організації штурму Капітолію.

Що стосується WhatsApp, то з сьогоднішнього дня, 8 січня, месенджер прийняв нову політику приватності. Користувачі повинні погодитися з нею, якщо хочуть і далі користуватися месенджером.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»