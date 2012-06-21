Інсайдер Ice universe опублікував результати тесту iPhone 11 Pro в бенчмарку Geekbench. Схоже, компанія Apple не обманювала, коли називала новий процесор A13 Bionic найпотужнішою мобільною платформою.
Протестований iPhone 11 Pro має 4 ГБ оперативної пам'яті і працює під управлінням iOS 13. Він набрав 5472 балів в однопотоковому тесті і 13769 – у багатопотоковому. Це на голову вище за результат будь-якого смартфона на Android. Так, навіть ігровий ASUS ROG Phone 2, що працює на Snapdragon 855 Plus демонструє менші показники (3616 і 11103 бали відповідно). Флагманський апарат від Samsung Galaxy Note10 на платформі Exynos 9825 теж не дотягує до пристрою від Apple.
Втім, мінусом iPhone 11 Pro залишається малий обсяг оперативної пам'яті. І це, звичайно, не може не впливати на призначений для користувача досвід. У того ж Samsung Galaxy Note10 в цьому плані справи йдуть набагато краще.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»