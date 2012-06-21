Кілька китайських виробників анонсували появу швидких зарядних пристроїв з потужністю понад 27 Вт. Компанія Nubia Technology повідомила про вихід нового зарядного пристрою на 30 Вт разом з флагманом Nubia Z20. Xiaomi пішла далі і новий Mi Mix 4, крім підтримки мереж 5G, отримає також швидку зарядку з потужністю до 45 Вт. Показник у 30 Вт вже є недосяжним для багатьох виробників смартфонів, а порівнювати нинішні пристрої з 45 Вт є зовсім некоректним. Oppo і Qualcomm постійно повідомляють про роботу над інноваційними моделями пристроїв швидкої зарядки, але лідером в гонці стане саме Xiaomi.
Нові iPhone 2019 року також отримають швидку зарядку, здатну підтримувати до 45 Вт, повідомляють експерти. Експерти вважають, що новий iPhone XI отримає швидку зарядку за прикладом Mi Mix 4, інакше новий смартфон може залишитися без козирів. Раніше компанія повідомила, що смартфони 2019 року позбудуться всіх очікуваних функцій, ставши буквально більш дивною копією iPhone X. Якщо новий iPhone 2019 не отримає хоча б інноваційну зарядку, що допоможе підігріти інтерес до продукції Apple, то компанія ризикує розгубити своїх потенційних клієнтів ще до виходу «суперпрогрествної» моделі iPhone, анонсованої на 2020 рік.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»