Для Швейцарії розпочнеться нова віха в планетарних дослідженнях у найближчі кілька тижнів. Телескоп Хеопса, розроблений у співпраці з Європейським космічним агентством (ЄКА), має на меті виявлення планет і життя поза Сонячною системою.
Астрономи в світі багато чим завдячуємо космічному телескопу Кеплера. Понад 3000 планет поза Сонячною системою, які вчені знають сьогодні, були відкриті з його допомогою. Відповідно, прощання з ним для наукового світу було болячим, адже телескоп перестав працювати рік тому. Але втрата повинна бути компенсована. З минулого року американський супутник Tess знаходиться в космосі, що є продовженням місії успіху телескопа Kepler. Тесс отримає компанію у найближчі тижні. Очікується, що космічний телескоп Хеопса, спільна місія Швейцарії і Європейського космічного агентства (ЄКА) на чолі з Університетом Берна, буде виведений на орбіту 17 грудня. Звідти телескоп вивчатиме міжзоряні світи.
Обидва телескопи використовують так званий метод транзиту. Якщо планета проходить повз свою материнську зірку, вона на короткий час темніє. З ослабленням світла зірки вчені можуть визначити, наскільки велика планета і скільки часу потрібно їй для повного обертання навколо материнського світила. На цьому закінчується схожість між двома телескопами.
Завдання телескопа Тесс полягає в тому, щоб знайти якомога більше невідомих зірок. У цьому відношенні Тесс нагадує телескоп Кеплера. Але цього разу астрономи хочуть сфокусуємося на яскравих зірках, які знаходяться на відстані не більше 300 світлових років від Землі. Метою цього завдання є те, що астрономи хочуть у довгостроковій перспективі з'ясувати, на що схожа атмосфера невідомих планет. Різниця полягає лише в тому, що неможливо з'ясувати, чи можуть планети мати сприятливі для життя умови чи ні. Для таких наступних досліджень з великими телескопами доцільно, щоб якомога більше зоряного світла потрапляло в атмосферу планети. Багато планет, виявлених за допомогою телескопа Кеплера, не відповідають цій вимозі.
Натомість за допомогою космічного телескопа Хеопса астрономи прагнуть знайти підходящих кандидатів для подальших досліджень. Але процедура досліджень зовсім інша. Хеопс не «машина відкриття». Швидше астрономи хочуть використовувати цей телескоп, щоб спеціально відбирати яскраві зірки, у яких вже є планета і наскільки вона важка. Вони також мають намір виміряти розмір планети за допомогою методу транзиту та розрахувати її щільність. Тобто конкретно знати чи це кам'яна планета, газовий гігант або планета, яка повністю покрита океанами. Це найважливіший критерій відбору для подальших досліджень. Тому планети з щільною атмосферою і величезним атмосферним тиском – не найкращі кандидати для пошуку можливих ознак життя.
Загальна вартість місії телескопа Хеопса становить майже 100 мільйонів євро. З них ЕКА вносить половину. Швейцарія вносить 30 мільйонів євро, а залишок поділяють інші країни-партнери космічного проекту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»