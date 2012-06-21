Компанія Hyundai опублікувала тизер електричного кросовера Ioniq 5, що дає уявлення про інтер'єр новинки, де використовують екологічно чисті матеріали. Прем'єра автомобіля відбудеться 23 лютого.

Тканинну обробку салону виконають із застосуванням біокомпонентів з цукрової тростини, вовняної та поліпропіленової пряжі, а також з матеріалу, отриманого шляхом переробки пластикових пляшок. Приладову панель, рульове колесо, перемикачі та дверні карти покриють спеціальною біофарбою, зробленою з масел ріпаку та кукурудзи.

Завдяки абсолютно плоскій підлозі центральну панель електрокара можна буде зміщувати по вертикалі, що полегшить процес посадки і висадки, наприклад, в разі паркування у вузькому просторі. Крім того, положення і напрямок усіх сидінь можна змінювати на свій розсуд.

Середньорозмірний кросовер Ioniq 5 стане першим автомобілем Hyundai, створеним на платформі E-GMP, розробленої спеціально для автомобілів з повністю електричними силовими установками. Однією з особливостей шасі є система електронного рульового управління Steer-by-Wire – без механічного зв'язку між кермом і колесами.

За попередніми даними, кросовер оснастять двома електродвигунами, які видають в сумі 313 кінських сил. Автомобіль зможе прискорюватися з місця до 100 км за 5,2 сек., а його максимальний запас ходу без підзарядки складе майже 450 кілометрів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»