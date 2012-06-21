Ізраїльські археологи вперше за 60 років знайшли новий рукопис Мертвого моря. Відкриття зроблено у відомій «Печері жаху» і представлено на прес-конференції Управління старовини Ізраїлю. Про це повідомляє газета Haaretz.

Рукопис – це 24 шматочки пергаменту з текстом грецькою мовою. Фахівці вже визначили рядки з пророцтв Наума і Захарії, що входять в «Дванадцять малих пророків» (старозавітні іудейські книги пророцтв 12-ти авторів), і припустили, що фрагменти можуть належати до сувою, знайденого 69 років тому.

Також оголошено, що текст був написаний двома різними людьми, а крім грецької мови в ньому використані і єврейські літери – саме буквами цього алфавіту передано ім'я бога Яхве. І написання цих букв характерно для епохи Першого храму-періоду в історії Іудеї з 950 по 586 рік до н.е.

Наразі в печерах навколо Мертвого моря знайдено майже 25 тисяч фрагментів сувоїв III століття до н.е. – I століття н.е. Але зовсім не тому, що стародавні євреї безвідповідально ставилися до своїх бібліотек. Навпаки, існувала культова заборона на знищення будь-яких речей, де був напис єврейським письмом. Такі предмети слід зберігати вічно в спеціально створених схованках – генізах. Деякі релігійні давньоєврейські громади використовували печери Іудейській пустелі як імпровізовані генізи, тому і серед знахідок в переважній більшості саме фрагменти сувоїв.

«Печеру жаху» археологи відкрили в 1950-х роках, виявивши в ній рештки кількох десятків людей. Загибель людей сталася під час повстання євреїв проти римлян під проводом Шимона Бар-Кохбі у II столітті н.е. Як повстанці змогли потрапити в печеру, вхід до якої розташований посередині стрімкої скелі, невідомо, але вона стала для них пасткою. Римські воїни, побачили сліди повстанців, що збереглися на вершині скелі. Римляни не вбивали нещасних, але і не дозволили їм покинути печеру, тримаючи їх в облозі. В результаті заручники загинули самі від голоду і спраги, фактично замкнені в своєму притулку.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»