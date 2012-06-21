Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Тисячі смартфонів на Android виявилися зараженими новим вірусом, який отримав назву Vultur. Як повідомляє ArsTechnica, вірус виявили фахівці ThreatFabric, компанії з кібербезпеки з Амстердама.

Відзначається, що шкідлива програма поширюється і через магазин додатків Google Play Store і здатна збирати дані з метою крадіжки грошей з більш ніж 100 банківських і кріптовалютних додатків.

За даними експертів, небезпечне ПЗ здатне також записувати екран смартфона під час використання додатків банків, при цьому показуючи власнику гаджета фейкову сторінку, де необхідно ввести логін і пароль для входу в систему. Через вкрай високу схожість фальшивого інтерфейсу жертва не підозрює обману і легко вводить всі дані, передаючи їх кіберзлочинцям. Таким чином хакери можуть ввести логін і пароль потерпілого, а потім перевести всі його кошти з рахунків на свої власні.

За інформацією ThreatFabric, принаймні два додатки, доступні в Google Play, непомітно для користувачів встановлюють Vultur. В сумі зафіксовані майже п'ять тисяч завантажень небезпечного ПЗ. Таким чином, жертвами вірусу може бути понад декілька тисяч. Фахівці уточнили, що хакерів в першу чергу цікавлять клієнти італійських, австралійських і іспанських банків.