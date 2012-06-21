Генерал-майор Скотт Л. Плеус розповів американському виданню Air Force Magazine, що новітній американський стелс-бомбардувальник B-21 Raider, швидше за все, зможе збивати ворожі винищувачі, безпосередньо в повітрі.
Новий бомбардувальник розробляється для заміни усього наявного на сьогоднішній день парку бомбардувальної техніки військово-повітряних сил Сполучених Штатів.
Так, генерал-майор висловив думку, що В-21 буде оснащений новими можливостями щодо самооборони, у зв'язку з чим літак буде здатний застосовувати ракети типу «повітря-повітря». Це, в свою чергу, на думку експерта, дасть йому переваги у боротьбі з ворожими винищувачами при виконанні поставлених бойових завдань.
Раніше ВВС США відзначали, що B-21 Raider матиме підвищені можливості у виживанні в бою. Зокрема, за рахунок проникнення в зони, що знаходяться під охороною ворожих систем протиповітряної оборони.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»