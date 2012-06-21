Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Обсяги продажу нових легкових автомобілів у серпні 2020 року порівняно з липнем скоротилися на 17%. Про це повідомляє автомобільний ресурс Автоконсалтинг.
За словами фахівців ресурсу, такий спад було зафіксовано серед більшості автомобільних операторів. Як вважають експерти, лідерство серед інших у обсягах продажу тримає Renault, а на другому місці опинилися дилери Toyota.
На третьому –– автобільна марка Volkswagen, дилери якої навпаки продали таких автівок у серпні 2020 року на 37% більше, ніж це було у липні 2020 року. Ця марка автомобілів посіла третє місце, потіснивши Kia, обсяги продажу яких у серпні 2020 року стали нижчими порівняно з липнем більш ніж на 60%.
Як вже повідомляли аналітики Автоконсалтингу, обсяги продажу автомобілів у першому півріччі 2020 року в Україні порівняно з аналогічним періодом 2019 року скоротилися на 6%. При цьому обсяги продажу легкових автівок стали меншими на 5%, а комерційних –– на 12%.
Місяцем, коли відбулося найбільше скорочення обсягів продажу став квітень. Тоді цей показник щодо легкових автомобілів знизився на 48%, а комерційних –– на 37%.