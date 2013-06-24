У США вчені виявили сліди токсичних хімікатів у їжі швидкого приготування, які залишають одноразові рукавички кухарів. Дослідники вважають, що це становить серйозний ризик для здоров’я.

Одноразові рукавички стали сьогодні такими самими звичними, як і маски для обличчя. Там, де ще донедавна кухар місцевого кафе готував ваш гамбургер голими руками, тепер не обходиться без використання захисних рукавичок. Але хоча вони захищають нас від вірусної інфекції, ті самі рукавички можуть стати джерелом токсичних хімікатів. Такого висновку дійшли автори нового дослідження, опублікованого в американському виданні Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.

Вони знайшли істотний вміст небезпечних хімічних речовин у гамбургерах, курячих нагетсах, буріто та інших стравах фаст-фуду. «Ми виявили ортофталати, або замінні пластифікатори в усіх зразках їжі», — пишуть автори дослідження. Дослідники також зауважують, що є наукові докази, що виявлені речовини пов’язані з виникненням поведінкових проблем у дітей. Автори дослідження звертають увагу на те, що ризику, пов’язаного з впливом шкідливих хімічних речовин, які містяться в одноразових рукавичках, піддаються переважно представники бідних верств населення. Оскільки бідні райони американських міст мають більшу кількість закладів фаст-фуду, ніж багаті.