Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині наполегливо удосконалюють систему надання послуг у сфері державної реєстрації, про що свідчить недавно відкритий «Open Space» у місті Тростянець, де утворено об’єднану територіальну громаду.
Він став другим в області – торік подібний відкрився в Сумах: у ньому одержали різноманітні види послуг майже 18,5 тисячі громадян краю.
Як повідомила очільник юстиції Сумщини Ірина Свистун, у Тростянецькому офісі надаватимуть 12 видів послуг, які найбільш затребувані серед населення. Насамперед ті, що пов’язані з реєстрацією актів цивільного стану – одержання свідоцтва про народження, зміна імені, витяги з тих чи інших документів тощо.
Разом з тим днями Сумщина одержала ще одну актуальну обнову – виїзний офіс юстиції, який значно спростить надання відповідних послуг жителям у першу чергу віддалених населених пунктів краю.
Автомобіль з брендовим знаком Міністерства юстиції «начинений» усім необхідним, аби задовольнити як консультаційні та правові консультації, так і чимало інших практичних запитів громадян.
Виїзний офіс має відповідні комунікації, завдяки яким є доступ до державних реєстрів, спеціалісти можуть одночасно вести прийом кількох відвідувачів.
У Тростянці відкритий офіс уже приймає місцевих жителыв, а виїзний варіант готується до поїздок територією області.