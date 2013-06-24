Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, який днями приїхав на окуповану Запорізьку АЕС, заявив, що ситуація на станції вкрай нестабільна.

«Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції вкрай нестабільна. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Зараз як ніколи всі сторони повинні дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо власні зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну безпеку, а також надаємо підтримку постраждалому регіону в інші способи», — йдеться у заяві Гроссі, опублікованій на сайті МАГАТЕ.

Зазначено, що в організації знають про інформацію щодо замінування біля водойми-охолоджувача АЕС. Під час візиту Гроссі мін виявлено не було, проте агентству відомо про попереднє їх розміщення всередині станції та по її периметру, повідомляє УНІАН.