Про перспективи міжнародного співробітництва йшлося під час візиту Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова до Одеської області. Порти Дунайського регіону також відвідали американські та європейські партнери: Надзвичайний та Повноважний Посол США Бріджит Брінк, директор Місії USAID в Україні Джим Хоуп, Генеральний директор Секретаріату Дунайської Комісії Манфред Зайтц і представник Генерального директорату мобільності та транспорту Європейської Комісії Алан Барон. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Дунайські порти є стабільним шляхом для експорту продукції. В минулому році через них пройшло понад 16 мільйонів тонн вантажів. Зокрема, і продукція українських аграріїв. У поточному році ми плануємо обробити щонайменше 20 мільйонів тонн через Дунай, - наголосив Олександр Кубраков, – попри те, що сьогодні порти Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ задіяли майже всі наявні потужності для перевалки вантажів, потенціал для подальшого розвитку є. А саме: модернізація та оновлення інфраструктури портів, залучення інвестицій для будівництва нових терміналів і днопоглиблення. Потреба в інвестиціях складає не менше 120 мільйонів доларів».

Днопоглиблювальні роботи вже розпочаті – відновлені всі паспортні характеристики портів та каналів. Наразі прохідна осадка становить 6,5 м. У морських портах Ізмаїл та Рені підготовлена необхідна інфраструктура та організована перевалка нових вантажопотоків – контейнерів, наливних, зернових та інших вантажів.

Відновлено залізничне сполучення – дільниця Березино – Басарабяска, яким вантажі можуть відносно швидко дістатись портів. Триває робота над сполученням між пунктом Джурджулешти на українсько-молдовському кордоні та румунським портом Галац.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков разом із американськими та європейськими партнерами обговорили перші результати запуску додаткових портових потужностей: