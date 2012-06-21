Відбувся довгоочікуваний анонс нового смартфона OnePlus, який повинен був показати, як компанія бачить майбутнє мобільного ринку. З'ясувалося, що виробник недалеко пішов від своїх колег, представивши світу смартфон з невидимою камерою. Тільки на відміну від Xiaomi і Oppo, в OnePlus зникає основний модуль камери.
Компанія зробила основний наголос лише на зовнішньому вигляді новинки, яка називається OnePlus Concept One. Ні про процесор, ні про пам'ять, які будуть встановлені в пристрої, виробник і словом не обмовився. Зате розповів про те, що для досягнення ефекту «зникнення» в смартфоні використовується електрохромне скло, яке застосовують в спортивних автомобілях і літакобудуванні. Процес переходу з «видимого» стану в «невидимий» займає не більше 0,7 секунди, що насправді дуже швидко.
OnePlus відразу ж заявила про те, що цей пристрій – не більше, ніж концепт. Є лише кільква готових моделей, але в цілому виробник поки не розраховує починати продаж смартфона, бажаючи більш детально опрацювати окремі моменти для досягнення кращого користувацького досвіду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»