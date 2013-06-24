Щоб відстежувати зміни у якості водних ресурсів служби Міндовкілля продовжують спостереження за показниками органічного та біогенного забруднень. Приміром, для аналізу органічного забруднення показовими є біохімічне та хімічне споживання кисню. Адже саме зростання значень таких показників свідчить про забруднення водних об’єктів. Про це повідомляє Урядовий портал.

За даними Державної екологічної інспекції, у пробах, які були відібрані 13 червня були встановлені перевищення гранично допустимих органічних речовин за показником біологічне споживання кисню (БСК5) у р. Інгулець – в 1,87 раза, у р. Дніпро – у 2,4 раза.

Для середовищ існування водних біоресурсів є важливим вміст розчиненого у воді кисню. Адже його недостатність може призвести до явищ задухи та заморів риби. Так, станом на 19 червня 2023 року відзначається відхилення від норми показників вмісту розчиненого кисню, яка становить не менше 4 мгО2/дм3, у воді р. Дніпро в межах м. Запоріжжя – від 3,84 мг/дм3 до 3,57 мг/дм3, а також в р. Інгулець – 3,70 мг/дм3.

За результатами проведених досліджень відібраних проб встановлені перевищення гранично допустимих концентрацій для водних об’єктів рибогосподарського використання по залізу загальному – у 2 рази в р.Дніпро за межами м. Херсона та у 2,1 раза в р. Інгулець.

За результатами відібраних 18 червня проб у р. Інгулець у районі села Тамарине зафіксовані перевищення хлоридів в 1,71 раза. Що свідчить про повернення річки до звичного стану. У Дніпро-Бузькому та Бузькому лиманах перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у воді не встановлено.

За результатами досліджень вод Чорного моря 17 червня встановлено, що його солоність у районі села Нова Дофінівка нижче норми у 2,1 раз, на пляжі Ланжерон м. Одеса – у 2,35 раза та на пляжі 16 станції Великого Фонтану м.Одеса у 2,35 раза.

Інформуємо, що за результатами вимірювань проб, відібраних 13 червня, Лабораторією моніторингу вод Західного регіону проведені дослідження вод на хімічні пріоритетні та специфічні показники:

р. Інгулець, м. Снігурівка (12.06.2023) – не встановлені перевищення екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук та фармацевтичних препаратів. У воді виявлено цинк і алюміній, в концентраціях, що не перевищують встановлені граничнодопустимі норми.

Бузький лиман (0,5 км), КП «Миколаївводоканал» (13.06.2023)- результатами спектрометричних випробувань, що включають визначення металів, виявлено цинк, хром і алюміній. Вміст цинку і хрому перевищує встановлені норми в 1,8 та в 7 разів відповідно. Показники, що характеризують хімічний стан вод, (пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, метали) перебувають в межах екологічних нормативів якості.

р. Південний Буг в с. Себине (13.06.2023) – показники, за якими оцінюється хімічний стан не перевищують екологічні нормативи якості. Виявлені специфічні речовини (метали) – цинк і хром. Перевищення норм для водойм рибогосподарського призначення (0,001 мг/л) встановлено лише за вмістом хрому у 8 разів.

р. Південний Буг, м. Нова Одеса (13.06.2023) – вимірювані показники в межах екологічних нормативів якості. Виявлено пестицид тербутрин в допустимих концентраціях. Серед специфічних показників, які враховуються при оцінці екологічного стану, зафіксовано хром та алюміній. Перевищення норми для водойм рибогосподарського призначення (0,001 мг/л) встановлено тільки за вмістом хрому у 3 рази.

Нагадаємо, що повноцінну оцінку хімічного стану вод можна отримати лише на основі порівняння усіх середньомісячних показників отриманих протягом року.