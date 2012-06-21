Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Microsoft потішила багатьох користувачів, заявивши, що вони зможуть оновитися із застарілою Windows 7 до новенької Windows 11. Але, як з’ясувалося, у такого «переходу» будуть свої мінуси і обмеження.

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Так, за словами представників компанії, апдейт хоч і буде безкоштовним, але при цьому під час нього користувачам доведеться подумати про спосіб збереження своїх даних.

Вся справа в тому, що IT-гігант передбачив лише «чисту установку», при якій всі дані стираються, пише WIndows Latest. Правда, всі бажаючі зможуть скористатися створенням резервної копії, з якої в подальшому можна буде відновитися важливу інформацію.

Відзначимо також, що сам процес оновлення з Windows 7 на Windows 11 стане доступний в «Центрі оновлень Windows». Терміни появи такої можливості поки невідомі.