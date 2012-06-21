Компанія Opel приступила до дорожніх випробувань п'ятидверного хетчбека Astra L нового покоління. Шпигунські знімки з тестів з’явилися в мережі. За їхніми даними, прем'єра автомобіля відбудеться в другій половині нинішнього року. Виробництво машини налагодять на заводі в Рюссельсхаймі (Німеччина).

На шпигунських фотографіях хетчбек обтягнутий у яскравий жовтий камуфляж. Однак уже зараз можна сказати, що машина отримає серйозні зміни у дизайні. Зокрема, екстер'єр автомобіля буде виконаний відповідно до нового фірмового стилю Opel Vizor, відмінною рисою якого є вузька світлодіодна передня оптика, візуально поєднана з радіаторними гратами. Вперше такий дизайн отримав концепт GT X, який представили в 2018 році.

У автомобіля на фотографіях є два люка з кожного боку кузова. Не виключається, що на знімках показано гібридну модифікацію нової Astra. За неофіційними даними, таких версій у моделі буде відразу дві – клієнтам запропонують хетчбек з заднім приводом і повнопривідну модель сумарною потужністю майже 300 кінських сил.

Новинку побудують на платформі EMP2. Це ж шасі отримає Peugeot 308 наступного покоління, який покажуть 18 березня. Пізніше повинен дебютувати і новий універсал Opel Astra, який отримає приставку в назві Sports Tourer.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»