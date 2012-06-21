Компанія Opel опублікувала тизерний відеоролик нового концепту під назвою GT X Experimental. Прототип дає уявлення про розвиток дизайну автомобілів цього бренду в майбутньому. GT X Experimental може отримати серійну версію, яка дебютує не раніше 2020 року.
У концепті відсутня звична решітка радіатора, що натякає на наявність електричної силової установки. Однак всі технічні характеристики прототипу поки тримають у секреті. Судячи з ролика, новинка буде представлена в кузові хетчбек. Машину оснастять світлодіодною оптикою, а також камерами кругового огляду.
Першим серійним автомобілем, який отримає риси прототипу, стане нова Corsa. Цей хетчбек, в основу якої ляже платформа наступного Peugeot 208, з'явиться в 2019 році. У майбутньому в Opel Corsa з'явиться версія з повністю електричною силовою установкою.
З 2024 року Opel планує стати «зеленим автовиробником номер один в Європі». В рамках цієї стратегії німці збираються створити еко-модифікації кожної своєї легкової моделі, а також збільшити фінансування програм розробки гібридних, електричних і водневих машин.
До 2020 року в лінійці «Опеля» буде не менше чотирьох нових «зелених» автомобілів, включаючи гібридну модифікацію кросовера Grandland X і електричну Corsa.