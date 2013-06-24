На платформі Дія. Цифрова освіта вийшов вже третій серіал, створений в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської.із впровадження Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Про це повідомляє прес-центр Мінсоцполітики.

Новий курс присвячений актуальній темі — допомозі та самодопомозі при посттравматичному стресовому розладі.

Переглянувши його, ви дізнаєтесь:

- як розпізнати перші симптоми цього стану та позбутися них,

- як відновити свої ресурси та позбавитись почуття провини,

- як позбавитись важких спогадів та повернутися до активного життя.

Ефективні техніки, поради та рекомендації від фахівців допоможуть вам впоратись з складними думками і тривожністю, якщо це торкнулося вас особисто, та допомогти близьким, якщо вони постраждали від цього.