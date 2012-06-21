Фахівці компанії pCloud підготували і опублікували рейтинг додатків, які частіше за інших «крадуть» дані користувачів з наступним продажем цією інформацією третім особам.

Так, перше місце в цьому списку зайняв додаток Instagram, який збирає близько 79% персональних даних своїх клієнтів. Другий рядок у ньому отримав Facebook, який був помічений в «крадіжці» 57% інформації користувачів. На третій сходинці «крадіїв» – додаток Linkedin з показником 50%. У першій десятці опинилися такі програми: Uber Eats, Trainline, YouTube, YouTube Music, Deliveroo, Duolingo і eBay.

За словами представників компанії pCloud, дані користувачів реалізуються третім особам з метою просування товарів і послуг як в самій програмі, так і поза нею.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»