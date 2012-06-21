Для усіх громадян, котрі в’їжджатимуть на територію України, в Луганській області визначено п'ять адрес для майбутньої обсервації. «Вже ніякої самоізоляції, чи заходів з відпускання під особисті зобов'язання, як ми робили раніше, не буде. Усі зараз мають відбути обов’язкову двотижневу обсервацію», – заявив під час пресконференції голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За його словами, із прикордонниками обговорено порядок дій, якщо будуть збиратись десять-двадцять людей, котрі хочуть перейти або переїхати в Україну. Наразі в області визначено п'ять місць, куди їх можна розвозити. «Якщо буде багато людей, то основний центр будемо робити у наметовому містечку у Станиці Луганській», – поділився планами Сергій Гайдай.
І у Станично-Луганському районі вже відбулися навчання з розгортання наметового містечка для можливого розташування польового госпіталю або місць обсервації.
Як зазначає пресслужба місцевої райдержадімінстрації, під час тренувань було відпрацьовано взаємодію районних спеціалізованих служб з швидкого переміщення наметів, відпрацьовано підключення до електромереж, налагодження процесу харчування, санітарної обробки і багато інших питань, необхідних для функціонування наметового містечка для обсервації.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»