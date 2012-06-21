З плином часу лептопи стають дедалі легшими, потужнішими й автономнішими, тож, навіть якщо ваш портативний ПК ще живий і задовольняє основні потреби, придбання нового пристрою подарує безліч приємних сюрпризів і можливостей.

Консультанти інтернет-магазину техніки Eldorado розповіли про найважливіші тренди в сегменті ноутбуків і поділились секретами правильного вибору електроніки.

Стильний корпус і легкість пристрою

За словами наших експертів, вже кілька років поспіль macbook в Eldorado – символ розвитку технологій. У цих лептопах втілено всі інновації й прогресивні рішення, що роблять модель такою бажаною серед українців. Apple є законодавцем трендів і напрямів розвитку, стабільна й довготривала робота девайсів з «яблучком» підкорює серця тих, хто шукає надійний і зручний пристрій для будь-яких завдань.

Сучасні тенденції дизайну:

♦ тонкий корпус;

♦ вузькі рамки навколо дисплею;

♦ метал і преміальні матеріали в основі;

♦ можливість розкрити ноут однією рукою.

Інтегровані в корпус акумуляторні батареї – чудова захисна фішка «від дурня»: таким чином виробник убезпечує користувача від встановлення неоригінальних елементів живлення.

Головні критерії вибору

Для виконання більшості завдань важливі такі характеристики ноутбука:

♦ процесор. Нове покоління процесорів Intel й AMD орієнтоване на багатозадачність – контролювати кількість відкритих сторінок у браузері чи запущених додатків тепер необов’язково. Віддавши перевагу саме актуальному процесорові, ви отримаєте більше комфорту від роботи й емоцій від розваг;

♦ пам’ять. Об’єм оперативної та внутрішньої пам'яті моделей має значення, проте найважливішою є швидкість роботи модуля. Прогресивні планки оперативки працюють на високій швидкості, щоб ви могли користуватися ноутом продуктивно й без дратівливого гальмування. Для зберігання важливої інформації оберіть SSD-накопичувачі – це запорука миттєвого обміну файлами з іншими пристроями та запуску будь-яких додатків без затримки;

♦ матриці. Оскільки ми багато годин проводимо перед екраном лептопа, виробники піклуються й про наш зір. Зараз у тренді якісні IPS-матриці, що мають широкі кути огляду й можуть реалістично відтворювати кольори.

Обирайте модель за потребами

Сьогодні вибрати ноутбук доводиться з-поміж кількох сотень моделей, десятків виробників й абсолютно різних форматів. Більшість брендів розвивають всі сегменти, тож і преміальні, й ігрові, й бюджетні варіанти мають чим потішити покупця.

Для регулярних подорожей і роботи поза домом чи офісом віддайте перевагу моделям із підтриманням мобільного інтернету й значною автономністю. Технології швидкого заряджання дають змогу відновити запас енергії в будь-якій кав’ярні, отже, ви завжди залишатиметесь на зв’язку.

Якщо волієте користуватися ноутом як домашнім мультимедіа-центром, подбайте про систему охолодження – якісний контент і сучасні ігри потребують оптимальної температури процесора та відеокарти.

Робочому інструменту для перегляду веб-сторінок чи документів достатньо мінімальних характеристик, але врахуйте, щоб процесор та оперативна пам'ять мали актуальні можливості.