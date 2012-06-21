Палата представників Конгресу США опублікувала проєкт резолюції про імпічмент президенту Дональда Трампа. Як передає телеканал CNN, в ньому чинного главу держави звинувачують у підбурюванні до заколоту в зв'язку з заворушеннями, що відбулися минулого тижня в Капітолії після його виступу перед натовпом.

Автори документа звертають увагу на неодноразові заяви Трампа про те, що саме він виграв президентські вибори в США, особливо виділяється його виступ від 6 січня. У резолюції наголошується, що ці дії «поставили під загрозу безпеку Сполучених Штатів і їх урядових інститутів». «Трамп поставив під загрозу цілісність демократичної системи, завадив мирну передачу влади і поставив під загрозу рівноправну галузь уряду. Тим самим він зрадив надану йому довіру як президенту, завдавши очевидної шкоди народу Сполучених Штатів», – йдеться в резолюції.

Штурм Капітолію:

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Як зазначає CNN, підготовка цього документа є першим кроком демократів до проведення на цьому тижні голосування по імпічменту. Таким чином, Трамп стане першим президентом в історії країни, якому імпічмент буде оголошений вже вдруге. Як очікується, це станеться в середу, втім, точних термінів поки ніхто не називає.

Нині демократи очікують відповіді від віце-президента Майка Пенса, якого закликають скористатися 25-ю поправкою до Конституції і оголосити президента нездатним виконувати свої обов’язки. За даними телеканалу, багато республіканців розглядають можливість підтримки імпічменту.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»