Вчені створили новий метод внутрішньосудинної візуалізації, завдяки якому комп'ютери навчилися передбачати серцеві напади.

«Якщо нестабільні коронарні бляшки можуть бути виявлені до того, як вони розірвуться, фармакологічне або інше лікування може бути розпочато на ранній стадії, щоб запобігти серцевим нападам і врятувати життя», – каже керівник дослідницької групи Семантіні Надкарні з Центру фотомедицини Wellman, зазначивши при цьому, що розробка нового методу є важливим кроком у досягненні цієї мети.

Відомо, що новий метод внутрішньосудинної лазерної візуалізації був випробуваний на моделях тварин. Було встановлено, що комп'ютер здатний виявляти відмінні механічні особливості бляшок, які мають високі ризики розірватися в фізіологічних умовах руху серця, кровотоку і дихання.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»